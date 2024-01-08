Beşiktaş, Rize\'ye geldi

Beşiktaş kafilesi, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı hafta karşılaşmasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ertelenen 16'ncı haftasında yarın saat 20.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Karşılaşma için kente gelen Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak saat 16.45'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Siyah-beyazlıları havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncuların otobüse yöneldiği sıra bazı futbolculara tepki gösterdi. Beşiktaş kafilesi kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacağı otele geldi.

Beşiktaş'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Cenk Tosun, Rashica, Ghezzal, Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson, Semih Kılıçsoy"