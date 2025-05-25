Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Yenildi

25.05.2025 22:28
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Joao Mario ve Ali Sowe'den.

- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Joao Mario'nun ceza alanı çizgi üzeri sol çaprazdan sert vuruşunda top yakın kale direği dibinden auta gitti.

57. dakikada Hojer'in ceza alanı içi sol çaprazdan sert vuruşunda yerden uzak köşeye yönelen topu kaleci Mert son anda kornere çeldi.

61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samet Akaydin kale alanı içinde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada Masuaku'nun sol taraftan pasında Joao Mario, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada Taha'nın sol taraftan Emirhan Topçu'yu çalımladıktan sonra içeri çevirdiği topu sol çaprazdan Ali Sowe düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Emrah Ünal

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson (Yakup Arda Kılıç dk. 90), Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Emirhan Topçu dk. 90), Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 81), Keny Arroyo (Joao Mario dk. 53), Rafa Silva, Ciro Immobile (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 53)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Serkan Emrecan Terzi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Çaykur Rizespor: Ivo Grgic, Taha Şahin, Attila Mocsi, Casper Hojer, İbrahim Olawoyin, Mithat Pala (Alikulov dk. 87), Rachid Ghezzal (Muhamed Buljubasic dk. 78), Dal Varesanovic (David Akintola dk. 68), Altin Zeqiri (Berkay Özcan dk. 68), Ali Sowe

Yedekler: Efe Doğan, Emrecan Bulut, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Habil Özbakır, Doğanay Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Joao Mario (dk. 64) (Beşiktaş), Samet Akaydin (dk. 61), Ali Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Ciro Immobile, Jonas Svensson (Beşiktaş), Dal Varesanovic, Attila Mosci, Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Rizespor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

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