Beşiktaş, Rizespor'a Hazır!

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla bugün Rize'ye gidecek.

Kamp kadrosu

Siyah-beyazlı takımın, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda sakatlıkları süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ciro Immobile ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile