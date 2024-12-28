Beşiktaş Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında oyuncular kondisyon çalıştı.

Siyah-beyazlılar, iki grup halinde salonda kuvvet, dayanıklılık ve esneklik çalışmaları yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.