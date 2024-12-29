Beşiktaş Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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