Beşiktaş, Sadio Mane'yi de bitirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Sadio Mane'yi de bitirdi

Beşiktaş, Sadio Mane\'yi de bitirdi

Süper Lig devi Beşiktaş, transferde bir bomba daha patlatmaya yakın. Al Nassr ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen Beşiktaş, transfer için anlaşma aşamasına geldi.

07.09.2024 16:54
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Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi.

SÜPER LİG'E GELMEK İSTİYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'ın gözden çıkardığı Sadio Mane, Beşiktaş ile anlaşmak üzere... 32 yaşındaki yıldızın yeni durağı Türkiye gibi görünüyor...

34 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş taraftarı, Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor. Mane, Al Nassr'da 52 maçta 19 gol ve 15 asist başarısı gösterdi.

Suudi Arabistan, sadio mane, Al Nassr, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sadio Mane'yi de bitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Bilişim Hurda: boşuna debelenmeyen şampiyon Galatasaray 91 291 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Çöp transfer 46 227 Yanıtla
  • ferhat eser: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ GURURLA SUNAR 151 84 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Yok artık Beşiktaş! 172 34 Yanıtla
  • ferhat eser: 5saraylıların ayyyyy yeterrrr seslerini duyabiliyoruz :))))) 129 67 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: “Beşiktaş, Sadio Mane'yi de bitirdi”, “Mane için temasa geçen Beşiktaş, transfer için anlaşma aşamasına geldi.”, “ Sadio Mane gibi bir ismi takımda görmek istiyor.” Hangisi doğru? Habercilikte yeni trend bu herhalde.. 149 6 Yanıtla
  • ferhat eser: fenerbahçenin rüyası MANE bu sene çok kudurtturtucaz çok :))) 53 68 Yanıtla
  • ferhat eser: beklediğimiz habe ama ıslak imza atılmadan inanmam 80 28 Yanıtla
  • bilal gedik: mane=nane 24 56 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Yapma yanarız 21 22 Yanıtla
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