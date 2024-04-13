Beşiktaş Safi Çimento, Beykoz Belediyespor\'u yenerek finale yükseldi

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beykoz Belediyespor'u 32-31 yenen Beşiktaş Safi Çimento, adını finale yazdırdı.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yaptığı dörtlü final organizasyonunda ilk yarı final maçı oynandı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 17-12 geride kapatan Beşiktaş, Eyüp Arda Yıldız'ın bitime 4 saniye kala attığı golle sahadan galip ayrılarak finalist oldu.
Beşiktaş Safi Çimento???????, yarın oynanacak finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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