Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, Mısırlı oyuncu Khaled Walid'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile sözleşme imzalandığı belirtilerek,
"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Khaled Walid'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
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