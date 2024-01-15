Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Joan Amigo Boada\'yı transfer etti

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, İspanyol sol oyun kurucu Joan Amigo Boada'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Boada ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

30 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Joan Amigo Boada, daha önce İspanya'nın Barcelona ve Fraikin BM. Granoller kulüplerinde forma giydi.