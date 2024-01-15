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Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Joan Amigo Boada'yı transfer etti - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Joan Amigo Boada'yı transfer etti

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, İspanyol sol oyun kurucu Joan Amigo Boada'yı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki ve 1,90 metre boyundaki Boada, daha önce Barcelona ve Fraikin BM. Granoller kulüplerinde forma giymişti.

Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, Joan Amigo Boada\'yı transfer etti
15.01.2024 - 21:59,
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Beşiktaş Safi Çimento Hentbol Takımı, İspanyol sol oyun kurucu Joan Amigo Boada'yı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Boada ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

30 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Joan Amigo Boada, daha önce İspanya'nın Barcelona ve Fraikin BM. Granoller kulüplerinde forma giydi.

Kaynak: AA
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