Beşiktaş, sakatlıklar ve kadro dışı kararıyla istikrar sağlayamadı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararı nedeniyle istikrar sağlanamadı.

Sezonun geride kalan bölümünde Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe yönetiminde maçlara çıkan siyah-beyazlı ekip, istediği performansı sergileyemedi.

Ligde ilk 17 haftalık periyotta toplam 26 futbolcunun forma giydiği Beşiktaş'ta teknik adamlar, çok sayıda oyuncunun sakatlanması ve Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'nin kadro dışı bırakılması sebebiyle ideal 11'i oluşturamadı.

Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki en istikrarlı futbolcusu forma giydiği 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan ve toplam 1146 dakika sahada kalan Amir Hadziahmetovic oldu.

Bosna Hersekli futbolcuyu 1105 dakikayla Salih Uçan, 1080 dakikayla Omar Colley, 1058 dakikayla Onur Bulut ve 1050 dakika ile Mert Günok takip etti.

En golcüsü stoper Colley

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley oldu.

Siyah-beyazlı takım, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.

Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar ile Alex-Oxlade Chamberlain 4'er, Cenk Tosun ise 3 kez ağları sarstı. Milot Rashica ile Jackson Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer kez skor tabelasını değiştirdi. Beşiktaş'ın bir golünü ise Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta Uğurcan Yazğılı kendi kalesine attı.

Kart raporu

Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte 1 kırmızı ve 3 sarı kart gören milli kaleci Mert Günok ile 1 kırmızı ve 2 sarı kartla cezalandırılan Amir Hadziahmetovic, en hırçın oyuncular olarak ön plana çıktı.

"Kara Kartal"da bu 2 ismin yanı sıra 15 futbolcu da sarı kart gördü. Bu oyuncular arasında Ante Rebic, en fazla sarı kart gören (5) isim oldu.

İlk yarı karnesi

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Uyruk Yaş Maç İlk 11 Süre Gol Sarı Kırmızı Amir Hadziahmetovic Bosna Hersek 27 15 14 1146 - 2 1 Salih Uçan Türkiye 29 14 13 1105 1 3 - Omar Colley Gambiya 31 12 12 1080 5 1 - Onur Bulut Türkiye 29 16 12 1058 - 1 - Mert Günok Türkiye 34 13 13 1050 - 3 1 Necip Uysal Türkiye 32 12 10 961 - 3 - Jackson Muleka Demokratik Kongo 24 15 11 956 2 1 - Valentin Rosier Fransa 27 12 10 906 - 3 - Gedson Fernandes Portekiz 24 11 11 891 1 2 - Vincent Aboubakar Kamerun 31 12 9 859 4 - - Alex-Oxlade Chamberlain İngiltere 30 14 9 794 4 - - Arthur Masuaku Demokratik Kongo 30 10 8 777 - 3 - Cenk Tosun Türkiye 32 14 8 746 3 1 - Daniel Amartey Gana 29 10 8 726 - 3 - Bakhtiyor Zaynutdinov Kazakistan 25 13 8 646 - - - Milot Rashica Kosova 27 11 7 579 2 2 - Ersin Destanoğlu Türkiye 22 6 4 478 - - - Tayfur Bingöl Türkiye 30 10 4 368 - 3 - Rachid Ghezzal Cezayir 31 10 5 409 1 1 - Eric Bailly Fildişi Sahili 29 5 5 336 - - - Ante Rebic Hırvatistan 30 10 3 329 - 5 - Demir Ege Tıknaz Türkiye 19 11 - 179 - - - Semih Kılıçsoy Türkiye 18 5 2 169 1 1 - Umut Meraş Türkiye 28 2 2 135 - - - Yakup Arda Kılıç Türkiye 18 1 - 60 - - - Jean Onana Kamerun 23 4 - 12 - - -

Kaynak: AA