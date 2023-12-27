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Beşiktaş, sakatlıklar ve kadro dışı kararıyla istikrar sağlayamadı - Son Dakika
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Beşiktaş, sakatlıklar ve kadro dışı kararıyla istikrar sağlayamadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 5. sırada tamamladı. Ancak yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararı nedeniyle istikrar sağlanamadı. Teknik adamlar, birçok oyuncunun sakatlanması ve kadro dışı bırakılması sebebiyle ideal 11'i oluşturamadı. İlk yarıdaki en istikrarlı futbolcu ise Amir Hadziahmetovic oldu. Beşiktaş'ın en skorer ismi ise Omar Colley oldu.

Beşiktaş, sakatlıklar ve kadro dışı kararıyla istikrar sağlayamadı
27.12.2023 - 11:15,
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar ve kadro dışı kararı nedeniyle istikrar sağlanamadı.

Sezonun geride kalan bölümünde Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe yönetiminde maçlara çıkan siyah-beyazlı ekip, istediği performansı sergileyemedi.

Ligde ilk 17 haftalık periyotta toplam 26 futbolcunun forma giydiği Beşiktaş'ta teknik adamlar, çok sayıda oyuncunun sakatlanması ve Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'nin kadro dışı bırakılması sebebiyle ideal 11'i oluşturamadı.

Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki en istikrarlı futbolcusu forma giydiği 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan ve toplam 1146 dakika sahada kalan Amir Hadziahmetovic oldu.

Bosna Hersekli futbolcuyu 1105 dakikayla Salih Uçan, 1080 dakikayla Omar Colley, 1058 dakikayla Onur Bulut ve 1050 dakika ile Mert Günok takip etti.

En golcüsü stoper Colley

Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley oldu.

Siyah-beyazlı takım, oynadığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırırken, bu golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.

Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlı takımda Vincent Aboubakar ile Alex-Oxlade Chamberlain 4'er, Cenk Tosun ise 3 kez ağları sarstı. Milot Rashica ile Jackson Muleka 2'şer gol kaydederken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy ise birer kez skor tabelasını değiştirdi. Beşiktaş'ın bir golünü ise Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta Uğurcan Yazğılı kendi kalesine attı.

Kart raporu

Beşiktaş, ligin ilk yarısında 2 kırmızı ve 38 sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte 1 kırmızı ve 3 sarı kart gören milli kaleci Mert Günok ile 1 kırmızı ve 2 sarı kartla cezalandırılan Amir Hadziahmetovic, en hırçın oyuncular olarak ön plana çıktı.

"Kara Kartal"da bu 2 ismin yanı sıra 15 futbolcu da sarı kart gördü. Bu oyuncular arasında Ante Rebic, en fazla sarı kart gören (5) isim oldu.

İlk yarı karnesi

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuUyrukYaşMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Amir HadziahmetovicBosna Hersek2715141146-21
Salih UçanTürkiye291413110513-
Omar ColleyGambiya311212108051-
Onur BulutTürkiye2916121058-1-
Mert GünokTürkiye3413131050-31
Necip UysalTürkiye321210961-3-
Jackson MulekaDemokratik Kongo24151195621-
Valentin RosierFransa271210906-3-
Gedson FernandesPortekiz24111189112-
Vincent AboubakarKamerun311298594--
Alex-Oxlade Chamberlainİngiltere301497944--
Arthur Masuaku Demokratik Kongo30108777-3-
Cenk TosunTürkiye3214874631-
Daniel AmarteyGana29108726-3-
Bakhtiyor ZaynutdinovKazakistan25138646---
Milot RashicaKosova2711757922-
Ersin DestanoğluTürkiye2264478---
Tayfur BingölTürkiye30104368-3-
Rachid GhezzalCezayir3110540911-
Eric BaillyFildişi Sahili2955336---
Ante RebicHırvatistan30103329-5-
Demir Ege TıknazTürkiye1911-179---
Semih KılıçsoyTürkiye185216911-
Umut MeraşTürkiye2822135---
Yakup Arda KılıçTürkiye181-60---
Jean OnanaKamerun234-12---

Kaynak: AA
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Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

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