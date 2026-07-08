Beşiktaş, Salih Özcan ile Prensip Anlaşması Sağladı

Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ile transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Altyapı eğitimini Almanya'da SC West Köln ve Köln'de alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Borussia Dortmund'da forma giydi.

Salih Özcan, Türkiye ile FIFA 2026 Dünya Kupası'nda da boy gösterdi.