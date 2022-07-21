Beşiktaş salonda çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş salonda çalıştı

21.07.2022 15:46
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, İspanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Alicante bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, İspanya kampında yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Alicante bölgesinde yaptığı salon çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleşen antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Siyah-beyazlılar, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışması yaptı. İdman, iki grup halinde güç ve kuvvetlendirme çalışmasıyla noktalandı.

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş salonda çalıştı - Son Dakika

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