Üye Girişi
Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı

31.12.2021 10:20
Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı

Beşiktaş, 2021 yılında hareketli günlerin yanı sıra inişli çıkışlı performans gösterdi.

Beşiktaş, 2021 yılında hareketli günlerin yanı sıra inişli çıkışlı performans gösterdi.

Yıl içinde büyük sevinçler yaşayan siyah-beyazlı camia, 2021'in son döneminde hüsran yaşamaktan kurtulamadı.

Beşiktaş 2021 yılında iki kupa sevinci birden yaşamayı başardı. Geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de önemli bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişmeye giren Beşiktaş, 15 Mayıs'ta deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yendi ve gol averajıyla Galatasaray'ın önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluk turundan 3 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesine çıkan Beşiktaş, 18 Mayıs'ta yine İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Yılın ikinci yarısında düşüşe geçti

Beşiktaş yılın ikinci yarısında ise büyük düşüş yaşadı.

Bu sezona son şampiyon olarak başlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önüne hedefler koyan siyah-beyazlı takım, ummadığı sonuçlarla karşı karşıya kaldı.

Ligde ilk yarı sonunda 28 puan toplayan Beşiktaş, 46 puanlı lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran

Son dönemde Avrupa'daki sonuçlarla adından söz ettiren Beşiktaş, bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde büyük hüsran yaşadı.

Grubundaki 6 maçı da yitiren siyah-beyazlı takım, Türk futbol tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi performansı göstermekten kurtulamadı.

Son sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa Ligi şansını da değerlendiremedi.

Kupa mücadelesine iyi başladı

Ligde geride kalan Avrupa'da hüsran yaşayan Beşiktaş, 2021 yılında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki umutlarını yeni yıla taşımayı bildi.

Kupanın 5. turunda bu sezon Altay'ı konuk eden siyah-beyazlı ekip rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı

Beşiktaş'a 2021 yılında iki kupa sevinci yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, yılı tamamlayamadı ve görevinden istifa etti.

Geçen sezonki başarıların ardından yeni sezona başlayan Yalçın, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından 9 Aralık'ta görevini bıraktı.

Beşiktaş yönetimi Yalçın'ın ayrılmasının ardından siyah-beyazlı ekibin 19 yaş altı takımının teknik sorumluluğunu yayan Önder Karaveli'yi göreve getirdi. Karaveli yönetiminde ligde 4 maça çıkan Beşiktaş 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Karaveli ile çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tur atlamayı başardı.

Fikret Orman ibra edilmedi

Beşiktaş Kulübü yılın son günlerini idari ve mali genel kurul toplantılarıyla geçirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayan 2019 ve 2020 idari ve mali genel kurul toplantıları 25 ile 26 Aralık'ta gerçekleştirildi. 25 Aralık'ta gerçekleştirilen 2019 idari ve mali genel kurulunda eski başkan Fikret Orman ve yönetimi üyeler tarafından ibra edilmedi.

2021'de 56 maç oynadı

Beşiktaş, 2021 yılında toplam 56 maça çıktı. Bunların 30'unu galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı takım, ayrıca 9 beraberlik ve 17 yenilgi aldı.

Süper Lig'de 2021'de 45 maça çıkan Beşiktaş 25 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgiyle yılı tamamladı.

Avrupa kupalarında yıl içindeki 6 maçtan da mağlup ayrılan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçı ise kazandı.

2021 yılında toplam 101 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 75 gol gördü.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı - Son Dakika Spor


Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranı sınırı aştı! Çitlerden atlayıp evinin kapısına kadar dayandı         
10:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
09:23
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz         
17:34
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:15 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu
10:13 Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!
10:00 Emekli ve memur zamları için yeni oranlar sızdı! Emekliye %19.91 memura %21.91!
09:54 TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı
09:49 Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor
09:43 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden "özel teftiş" açıklaması: Bakanlığa bağlı müfettişler mesaiye başladı
09:37 Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi
09:34 Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı!
09:20 Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!
09:20 Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş şampiyonluk yaşadığı 2021 yılını sıkıntılı tamamladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement