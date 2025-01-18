Beşiktaş, Samsunspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Samsunspor ile Berabere Kaldı

Beşiktaş, Samsunspor'a karşı son 4 maçındaki 3. beraberliğini aldı, direklere takıldı.

18.01.2025 21:46
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, son 4 maçındaki 3. beraberliğini aldı.

Adana Demirspor yenilgisinin ardından çıktığı 4 maçta rakiplerine boyun eğmeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'dan sonra Samsunspor'la puanları paylaştı, Bodrum FK'yi ise 2-1 mağlup etti.

Bugün oynan maçta ikinci yarıda rakip yarı alanda etkili olan ve gol pozisyonlarına giren Beşiktaş, direkleri ve Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'u geçmedi. Beşiktaş, müsabakanın ardından puanını 31'e yükseltirken, rakibi kırmızı-beyazlıların puanı da 37 oldu.

Beşiktaş direklere takıldı

Siyah-beyazlı ekip, Samsunspor karşısında direkleri geçemedi.

Mücadelenin ilk yarısında Ciro Immobile'yle gole yaklaşan Beşiktaş, İtalyan oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut kale direğinden döndü.

63. dakikada Muçi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği top ise arka direğe çarparak auta gitti.

Gedson Fernandes korkuttu

Geçtiğimiz hafta oynanan Sipay Bodrumspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes, Samsunspor karşılaşmasında da sakatlık yaşayarak siyah-beyazlıları tedirgin etti.

Bir pozisyonda yerde kalan Gedson'a ilk müdahale saha içinde yapılırken, tecrübeli oyuncu sağlık ekibinin yardımıyla saha kenarına geldi. Beşiktaşlı oyuncu yapılan müdahalenin ardından oyuna dahil oldu.

Bu sezon ikinci kez gol sesi çıkmadı

Siyah-beyazlı takımın bu sezon ikinci kez bir maçında gol sesi çıkmadı.

Samsunspor karşısında defalarca pozisyona girmesine rağmen gol sevinci yaşayamayan Beşiktaş'ın sezonun ilk yarısında RAMS Başakşehir'le deplasmanda oynadığı müsabaka da golsüz sona ermişti.

Joao Mario ıslıklandı

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Joao Mario oyundan çıkarken taraftarın protestosuyla karşılaştı.

Maça 11'de başlayan siyah-beyazlı futbolcu oyunda kaldığı süre içinde varlık göstermekte zorlanırken 60. dakikada yerini Ernest Muçi'ye bıraktı.

Joao Mario oyundan çıkmak için kenara gelirken Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı futbolcuyu ıslıkladı.

Samsunspor 10 kişi kaldı

Samsunspor'da Rick van Drongelen 67. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin 2. dakikasında Gedson Fernandes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gören Samsunsporlu oyuncu, 67. dakikada Ciro Immobile'yle ceza sahası önünde girdiği ikili mücadelede rakibini düşürdü. Mücadelenin hakemi Kadir Sağlam bu faulün ardından Drongelen'e ikinci sarı kart göstererek kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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