Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Samsunpor'un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Al-Musrati'nin dokunduğu top Immobile'de kaldı. Immobile'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
40. dakikada Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Deniz Caner Özaral, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rahsica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Chamberlain, Yakup Arda Kılıç, Muçi, Cher Ndour, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Muja, Holse, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Dimata, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura, Soner Gönül, Ercan Kara, Yunus Emre Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Sarı kart: Rick van Drongelen (Samsunspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Samsunspor: İlk Yarıda Eşitlik - Son Dakika
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