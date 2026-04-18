Beşiktaş, Samsunspor'la 66. Randevuda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Samsunspor'la 66. Randevuda

Beşiktaş, Samsunspor\'la 66. Randevuda
18.04.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ile 66. kez karşılaşacak. İki takım arasında önceki maç 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta müsabakasında konuk olacağı Samsunspor ile ligde 66. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 39 puan neticesinde 7. sırada bulunuyor.

Ligde 66. randevu

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 65 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 19 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 102 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 59 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Kartal'da üç eksik

Beşiktaş'ta Samsunspor karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ve sarı kart cezalısı olan Emirhan Topçu, Karadeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.

Öte yandan ayak bileğinden operasyon geçirerek sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz da maçta görev alamayacak.

5 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda Samsunspor maçı öncesinde 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Samsunspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor'la 66. Randevuda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:31:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Samsunspor'la 66. Randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.