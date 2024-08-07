Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL