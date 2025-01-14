Beşiktaş, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 20'nci haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, kuvvet ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
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