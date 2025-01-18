Beşiktaş-Samsunspor Maçında VAR İspanyol Hakem - Son Dakika
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Beşiktaş-Samsunspor Maçında VAR İspanyol Hakem

Beşiktaş-Samsunspor Maçında VAR İspanyol Hakem

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor'un maçında VAR, İspanyol Adrian Cordero Vega olacak.

18.01.2025 12:32
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş- Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Adrian Cordero Vega oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak, 4. hakem ise Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Adrian Cordero Vega oturacak. Vega'ya AVAR'da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Başakşehir - Çaykur Rizespor maçının VAR'ı Danimarkalı hakem Sandi Putros olurken, AVAR'da Arda Kardeşler görev yapacak. Gaziantep FK - Bodrum FK müsabakasında ise VAR'da Belçikalı Jan Boterberg yer alacak, AVAR'da da Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Jan Boterberg, dün oynanan Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasında da VAR'da yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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