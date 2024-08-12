Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Samsunspor\'u 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi.

12.08.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst karşılaşmayı değerlendirdi.

Bugün kalite farkının galip geldiğini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk 30 dakika iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Oyunun kontrolü bizdeydi. Birinci golde bazı hatalar vardı. Ofansif anlamda atağa çıkmıştık. Kaptırdığımız topta rakip topu alıp ön tarafa oynadı ve merkezden golü yedik. İkinci golde de hatamızdan dolayı yedik. Oyunun geneline bakarsak iyi bir oyun sergiledik. Disiplini kaybetmedik. Bu maçtan öğreneceklerimiz vardır. Eminim sonraki maçta daha iyi performans göstereceğiz. Maçta kalite farkı diyebiliriz. Rakibimiz 3 şans buldu ve bunların 2'sini değerlendirdi. Bizim kenarlardan biraz daha düzgün ortalar yapmamız gerekiyor. Bunlara biraz daha çalışmamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri 3'üncü bölgede yapamadık. Ne yazık ki bugün kalite farkı kazandı" diye konuştu.

GIOVANNI VAN BRONCKHORST: GALİBİYETTEN DOLAYI MUTLUYUM. İSTANBUL'A 3 PUANLA DÖNÜYORUZ

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, "Sezonun ilk maçında galip gelmek önemliydi. Galibiyetten dolayı mutluyum. İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Maç içerisinde bazı zorluklar yaşadık. Paslarda zorluklar yaşadık. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık. Biraz daha stabil oynamamız gerekiyordu. Bu maçtan öğrenmemiz gereken şeyler var. Bunu yaparken de 3 puan almak iyi bir şey. Haftaya İstanbul'da daha iyi bir zeminde oynayacağız" şeklinde konuştu.

İlk maç nedeniyle zeminin daha iyi olması gerektiğini ifade eden Van Bronckhorst, "Bu maç 5'li savunmayı gerektiriyordu. Son 20 dakikada defansif olarak daha stabil bir görüntümüz vardı. Rakibin baskı yapmasını engelledik. İlk maç nedeniyle zeminin daha iyi olmasını beklerdim. Mental anlamda galip gelmemiz önemliydi. Bu hafta çok çalışacağız ve ilk iç saha maçına iyi başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Samsunspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
15:45 Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 10:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement