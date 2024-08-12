Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi. Karşılaşmayı Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

12.08.2024 00:00
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 86 Bedirhan Çetin), Van Drongelen, Bola, Benaser, Ntcham, Holse (Dk. 74 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 61 Laura), Schindler (Dk. 61 Dimata), Moundilmadji (Dk. 74 Ercan Kara)

Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Colley, Paulista (Dk. 46 Necip Uysal), Svensson, Al Musrati, Rafa Silva (Dk. 78 Emirhan Topçu), Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk, 71 Onana) Rashica (Dk. 89 Onur Bulut). Immobile (Dk. 78 Muleka)

Goller: Dk. 31 Rafa Silva, Dk. 35 Paulista (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Muja, Dk. 45+2 Van Drongelen (Samsunspor), Dk. 17 Masuaku (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

56. dakikada Beşiktaş'ın atağında Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden sert şutunda top, direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Samsunspor'un atağında Holse'nin pasına hareketlenen Bola, topa ceza sahasının hemen önünden yerden sert vurdu, meşin yuvarlak, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Dimata'nın kafasından seken top Van Drongelen'in göğsüne çarparak kaleye yöneldi. Kaleci Mert Günok, topu son anda kontrol etti.

85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Dimata'nın soldan ortasında topa altı pas içinde Ercan Kara dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6 dakika siyah-beyazlı takımda Fernandes orta sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yerden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek arka direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmayı Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Samsunspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

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