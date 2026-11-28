Beşiktaş, Sassari'yle 38-38 berabere kalıp Avrupa Kupası'nda son 16'ya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan 3. tur rövanşında Beşiktaş, İtalya'nın Raimond Sassari takımıyla 38-38 berabere kaldı. İlk maçı 42-29 kazanan siyah-beyazlılar, skor avantajı sayesinde Hentbol Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.
Beşiktaş, Hentbol Erkekler Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
İtalya'nın Raimond Sassari takımıyla THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda 3. turun rövanşında karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, ilk yarısını 20-17 önde tamamladığı maçta rakibiyle 38-38 berabere kaldı.
İlk maçı 42-29 kazanan Beşiktaş, skor avantajıyla son 16 turuna adını yazdırdı.mayı başardı.
Kaynak: AA
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