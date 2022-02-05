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Beşiktaş seri yakalama peşinde - Son Dakika

Beşiktaş seri yakalama peşinde

05.02.2022 10:41
Beşiktaş seri yakalama peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü hafta karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü hafta karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Yarın Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan Beşiktaş, ligde 6'ncı sırada yer alıyor. Kötü geçen sezonda yine de Süper Kupa'yı almayı başaran siyah beyazlılar, kalan haftalarda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve  maksimum galibiyet sayısına ulaşarak Avrupa kupaları için ligi en iyi yerde bitirmek amacında. Beşiktaş'ın bunu başarmak için ihtiyacı olan şey ise galibiyet serisi yakalamak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ın başında çıktığı 9 maçta yakaladığı bir galibiyet serisi henüz yok.SAKATLAR İYİLEŞTİ, LARIN VE ATIBA DÖNDÜBeşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde uzun süreli sakatlıklar haricinde eksik futbolcu bulunmuyor. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Umut Meraş ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlananan Josef de Souza tedavilerini tamamlayıp takıma katıldı. 5 gün önce antrenmanda sakatlanan Rachid Ghezzal da dün itibarıyla takım çalışmasına dahil oldu ve oyuncunun oynamasına engel bir durum bulunmuyor.Beşiktaş'ın Antalya karşısındaki eksikleri, sezonu kapatan Mert Günok ile yine uzun süredir sakatlığı devam eden Kevin N'Koudou olacak.Siyah beyazlıların Fraport TAV Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11'i ise şöyle: Ersin - Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Batshuayi.DÖRT FUTBOLCU SARI KART SINIRINDAFraport TAV Antalyaspor maçı öncesinde Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

3 sarı kartı bulunan Oğuzhan, Larin, Batshuayi ve Rıdvan, yarın kart görmeleri durumunda 25'inci haftada deplasmanda oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


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Spor Toto Süper Lig, Vodafone Park, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş seri yakalama peşinde - Son Dakika Spor


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