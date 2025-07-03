Beşiktaş Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını bugün salonda yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması olarak gerçekleşti.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yarın saat 12.30'da özel bir uçakla Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giderek çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL