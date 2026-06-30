Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda koşu çalışması yapıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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