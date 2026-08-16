Beşiktaş Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor - Son Dakika
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Beşiktaş Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Beşiktaş Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor
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Başkan Adalı, Eyüpspor maçı öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yaptı, galibiyet hedefini paylaştı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor ile oynanacak sezonun ilk lig müsabakası öncesi yaptığı açıklamada, "Sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Beşiktaş, bu akşam Eyüpspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, bu maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile taraftarlara ve camiaya seslendi.

Adalı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün evimizde, hep beraber yeni sezona merhaba diyoruz. Başlangıçlar özeldir, heyecanlıdır, kıymetlidir. En güzel, en anlamlı başlangıçları yaparken sevdiklerimiz de hep yanımızda olsun isteriz. Bugün de evimizde, büyük Beşiktaş ailesiyle bir arada olmak, sezonu güzel bir galibiyetle açmak, birlik beraberliğimizi, gücümüzü göstermek istiyoruz. Taraftarla takım arasında doğru bağ kurulduğunda, saha içi ve saha dışı gücümüz birleştiğinde her şey istediğimiz, beklediğimiz gibi olacak. Ben Beşiktaş taraftarının takıma bu gücü vereceğinden eminim. Birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, oyuncularıma, taraftarıma, camiama çok inanıyorum. Yeni sezonun Beşiktaşımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor - Son Dakika

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