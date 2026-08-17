Beşiktaş Sezona İyi Başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, sezona 5'te 5 ile güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının ardından Rıdvan Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sezona Avrupa kupalarında da iyi başladıklarını hatırlatan 25 yaşındaki oyuncu, "Bugün lige de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, teknik heyeti, çalışanı, yönetimi... Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim için bu sezon güzel bir başlangıç oldu." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, bitiricilik konusunda çok çalıştıklarının altını çizerek, "Bunun için çok çalışıyoruz. Maçları koparamamamızın ana nedenlerinden bir tanesi takımın daha yüzde 100 kesin bir şekilde hazır olmaması. O da olacak. Maç tempomuzu kazandıkça, zaten bundan sonra haftada artık üç günde bir maç oynayacağız. O anların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kassoum Ouattara ile dönüşümlü oynamalarıyla ilgili bir soruya Rıdvan Yılmaz, "Ben bunu açıkçası rekabet olarak görmüyorum. Bir dostluk, bir emek paylaşması olarak görüyorum. Benim tek hedefim takım olarak burada başarılı olmak. Ouattara çok iyi bir oyuncu. O da eminim ki çok büyük katkılar verecektir. İkimiz de bunun için çabalıyoruz. Güzel de bir arkadaşlığımız var, inşallah ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapıp güzel katkılar vereceğiz." yanıtını verdi.

Rıdvan Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Hoca zaten bizlerle birebir, elinden geldiğince konuşmaya çalışıyor. Bu bence bir oyuncu için çok değerli. Bize de zaten antrenmanlarda ne yapmamız gerektiğini söylüyor, beklentilerini söylüyor. Biz de onun beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki atak konusunda, hücum konusunda buradaki en önemli faktör rakibin nasıl pozisyon aldığı. Bunu okuyup iyi değerlendirip ona göre bir atak varyasyonunu geliştiriyoruz. Her topu aldığımızda atağa çıkıp geri gelmek mümkün değil. Orada rakibin pozisyonuna göre bir açıklık varsa bekler olarak onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz."