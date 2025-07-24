Beşiktaş - Shakhtar: İlk Yarıda 1-2

Stat: Tüpraş
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev (Bulgaristan)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Abraham
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon, Alisson Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo
Goller: Dk. 7 Alisson Santana, Dk. 28 Eguinaldo (Shakhtar Donetsk), Dk. 40 Abraham (Penaltıdan) (Beşiktaş)
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan karşılaşmanın devre arasına Ukrayna temsilcisi 2-1 önde girdi.
7. dakikada Shakhtar Donetsk öne geçti. Eguinaldo'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Alisson Santana, meşin yuvarlağı soluna çektikten sonra yayın içine hareketlendi. Oyuncunun ceza yayından sert şutunda top, Uduokhai'ye de çarparak ağlarla buluştu: 0-1.
24. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Soldan kullanılan kornerde kaleci Mert Günok topu ceza sahası dışına yumrukladı. Ceza sahası sağ çaprazında Ocheretko'nun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlak altıpas içindeki Marlon'un kafasına çarptı ve kaleye yönelmeyen topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.
28. dakikada Ukrayna temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Alisson Santana'nın arka direğe ortasında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi: 0-2.
39. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orkun Kökçü'nün sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Uduokhai'nin kafayla kaleye gönderdiği top, savunmada Konoplia'nın eline çarparken hakem Georgi Kabakov beyaz noktayı gösterdi.
40. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Penaltıda topun başına geçen Tammy Abraham, meşin yuvarlağı kalenin ortasına vurdu ve ağları havalandırdı: 1-2.
43. dakikada Abraham'ın orta sahada kafayla aşırdığı topu sağ kanattan alarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in çaprazdan şutunda meşin yuvarlağı kaleci Riznyk ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Shakhtar Donetsk, 2-1 önde tamamladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Shakhtar: İlk Yarıda 1-2 - Son Dakika
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