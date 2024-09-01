Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Sivasspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Beşiktaş'ın golünü Ciro Immobile penaltıdan kaydetti.

01.09.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile'nin penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Masuaku'nun ceza sahasına ortasında Radakovic'ten seken top uzaklaştırılırken, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Donusluoğlu, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltıyı kullanan Ciro Immobile, sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun kaleye şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Rafa Silva ile paslaşan Gedson Fernandes, kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Rafa Silva, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uros Radakovic, Sonko Sundberg, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Alex Pritchard, Jan Bieganski, Charilaos Charisis, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj

Yedekler: Djordje Nikolic, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Samuel Moutoussamy, Emrah Başsan, Emre Gökay, Turaç Böke, Keita Balde, Muhammed Sinan Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Ciro Immobile (dk. 27 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ciro Immobile (Beşiktaş), Murat Paluli, Uğur Çiftçi (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Gazze’de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor Gazze'de bulunan 6 ceset bardağı taşırdı! İsrailliler ülke genelinde greve gidiyor
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
23:39 Cimbom’dan farklı tarife Galatasaray, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 yendi Cimbom'dan farklı tarife! Galatasaray, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-1 yendi
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
23:03 Adana Demirspor’un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisinden akılalmaz hata
22:25 Amedspor maçına ’’Yeşil’’ maskesiyle giden Sakaryasporlu taraftarlar ifade verdi Amedspor maçına ''Yeşil'' maskesiyle giden Sakaryasporlu taraftarlar ifade verdi
22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
22:17 Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi’ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı Bahçelievler Devlet Hastanesi ve Mahmutbey Caddesi'ndeki silahlı saldırıya yayın yasağı
22:05 İstanbul Galataport’ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı İstanbul Galataport'ta restoranda çıkan kavgada garsonlara ateş açıldı
22:02 Bal yiyen kedi uzun süre kendine gelemedi Bal yiyen kedi uzun süre kendine gelemedi
21:40 ABD’li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti ABD'li ünlü rapçi Fatman Scoop konser sırasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 23:20:07. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement