Beşiktaş, Sivasspor\'u 1-0 önde geçti

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor, sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Simic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussammy'nin vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
43. dakikada Masuaku'nun pasında topla buluşan Chamberlain'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
44. dakikada sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
45+4. dakikada ceza sahası içerisi sol çaprazında topla buluşan Fernandes şutunda top kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Sonko, Poungouras, Ziya Erdal (Turgunbayev dk. 38), Moutoussammy, Tolga Ciğerci (Bieganski dk. 38), Charisis, Simic, Manaj, Efkan Bekiroğlu
Yedekler: Nikolic, Pritchard, Emre Gökay, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Sinan Kaya, Mehmet Talha Şeker
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Fernandes, Rashica, Mario, Muçi, Immobile
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Arda Özüarap
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Emirhan Topçu (dk. 44) (Beşiktaş), - SİVAS
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