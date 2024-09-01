Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1 - Sivasspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1 - Sivasspor 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

01.09.2024 23:28
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile'nin penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

24. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Masuaku'nun ceza sahasına ortasında Radakovic'ten seken top uzaklaştırılırken, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Donusluoğlu, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltıyı kullanan Ciro Immobile, sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun kaleye şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Rafa Silva ile paslaşan Gedson Fernandes, kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Rafa Silva, Ciro Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Uros Radakovic, Sonko Sundberg, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Alex Pritchard, Jan Bieganski, Charilaos Charisis, Azizbek Turgunboev, Rey Manaj

Yedekler: Djordje Nikolic, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Samuel Moutoussamy, Emrah Başsan, Emre Gökay, Turaç Böke, Keita Balde, Muhammed Sinan Kaya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Ciro Immobile (dk. 27 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ciro Immobile (Beşiktaş), Murat Paluli, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1 - Sivasspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1 - Sivasspor 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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