Beşiktaş, Slovenya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, kondisyon koşularıyla tamamlandı.

Asbaşkan Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba antrenmanını takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Slovenya kamp çalışmalarına yarın TSİ 11.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.