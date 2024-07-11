Beşiktaş, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Slovenya kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman ile devam etti. Antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Beşiktaş yöneticileri de antrenmanı takip etti. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına basına kapalı olarak devam edecek.

11.07.2024 17:24
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Beşiktaş, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcücü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına bugün TSİ 19.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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