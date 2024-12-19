Beşiktaş Son 16'ya Yükseldi

Spor

Salon: Beşiktaş Fibabanka

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Mikheil Vartanov (Gürcistan)

Beşiktaş: Evans 18, Winterburn 5, Elif Bayram 17, Fagbenle 9, Krajisnik 19, Özge Özışık 2, Melek Uzunoğlu 10, Lazic, Gizem Başaran Turan, Hatice Gülçelik, Ceyda Conker

Enea Gorzow: Miller 10, Tsineke 12, Mikulasikova 6, Gertchen 10, Kimbrough 24, Kuczynska 9, Smialek, Kosla

1. Periyot: 15-19

Devre: 38-38

3. Periyot: 63-51

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Polonya'nın Enea Gorzow ekibini 80-71 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmaya pota altından bulduğu rahat sayılarla başlayan Beşiktaş rahat basketler bulsa da savunmada aynı performansı sergileyemedi. Mücadelenin 6. dakikası 11-11 eşitlikle geçilirken, son dakikada 8-0'lık seri yapan Polonya ekibi ilk çeyreği 19-15 önde bitirdi.

İlk periyodun son bölümlerinde elde ettiği hücum etkinliğini ikinci çeyreğe de taşıyan misafir takım kısa sürede farkı 7 sayıya yükseltti. Kısa sürede toparlanarak üst üste basketler bulan Beşiktaş üstünlüğü ele geçirdi. Son saniyede faul kazanan Enea Gorzow'un faul atışından elde ettiği basket sonrasında ilk devre 38-38 eşitlikle tamamlandı.

8-0'lık seri yaparak üçüncü çeyreğe başlayan Beşiktaş 25. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti (58-47). Dış atışlardan peş peşe sayılar üreten siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü sürdürerek müsabakanın bu bölümünü 63-51 galip tamamladı.

Son periyotta direncini arttıran Enea Gorzow üst üste sayılarla farkı kapatmaya başladı. Kısa sürede toparlanarak hızlı hücumlarla rakibinin farkı azaltma çabasına karşılık veren Beşiktaş, Elif Bayram'ın son bölümdeki performansıyla karşılaşmayı 80-71 kazandı.

Polonya'daki karşılaşmayı da 80-64 kazanan Beşiktaş, son 16 turuna yükseldi.