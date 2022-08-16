Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

16.08.2022 19:41
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman iki grup halinde sahada ve salonda gerçekleşti. Salonda; kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, sahada pas çalışması sonrası çift kale maç yaparak günü tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Öte yandan Başkan Çebi, idmanın ardından genç oyuncu Emrecan Uzunhan ile bir süre sohbet etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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