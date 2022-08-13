Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

13.08.2022 16:33
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, aktivasyon ve 5'e 2 çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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