Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

12.08.2022 13:16
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 18.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Beşiktaş salonda çalıştı Beşiktaş salonda çalıştı
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Valerien Ismael, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:31:03. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement