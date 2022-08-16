Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

16.08.2022 19:27
Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman iki grup halinde sahada ve salonda gerçekleşti. Salonda; kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, sahada pas çalışması sonrası çift kale maç oynayarak günü tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi, idmanın ardından Emrecan Uzunhan ile bir süre sohbet etti.Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.


YORUMLAR
500
Başkan Ahmet Nur Çebi: 'Hakemlerin hata yapmaya hakları yok' Başkan Ahmet Nur Çebi: 'Hakemlerin hata yapmaya hakları yok' Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye hakem ziyareti Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye hakem ziyareti
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement