Beşiktaş'ta Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Rachid Ghezzal katılmazken, bir süre salonda çalışan Josef de Souza daha sonra saha koşuları yaptı. Atiba Hutchinson ise salonda çalışmayı sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör Valerien Ismael, yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'i takım arkadaşlarına alkışlatarak "hoş geldin" dedi.

Bir süre ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra basına açık bölümde dar alanda pas ve baskı çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın devam edecek.