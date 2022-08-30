Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

30.08.2022 14:08
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 1 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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