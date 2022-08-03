Beşiktaş günü salon çalışmasıyla tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş günü salon çalışmasıyla tamamladı

03.08.2022 16:44
Beşiktaş günü salon çalışmasıyla tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği ve günün ikinci idmanı olan salon çalışmasıyla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği ve günün ikinci idmanı olan salon çalışmasıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı. Futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak; kuvvet, denge ve esneklik çalışmaları yaptılar.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Valerien Ismael, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş günü salon çalışmasıyla tamamladı - Son Dakika

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