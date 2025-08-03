Beşiktaş, St. Patrick's Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki günün ikinci antrenmanının salonda gerçekleştirildiği belirtildi.
Yaklaşık 45 dakika süren idmanda kuvvet ve koordinasyon çalışmaları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Beşiktaş, St. Patrick's müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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