Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladı

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Beşiktaş, Süper Lig\'in 11. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlığını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Kaynak: DHA
Vincenzo ItalianoGençlerbirliğiBeşiktaşSporSon Dakika

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