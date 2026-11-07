Beşiktaş, Süper Lig\'in 11. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlığını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlığını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Kaynak: DHA
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