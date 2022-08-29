Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

29.08.2022 22:42
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan Masuaku'nun ortasında Muleka'nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

12. dakikada Nkoudou'nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka'ya indirdi. Muleka'nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Rosier'in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih Uçan xx, Gedson Fernandes xx, Muleka xxx, Delle Alli xx N'Koudou xx, Weghorst xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Kenan Karaman, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Erdoğan Yeşilyurt xx, Dimitrios Goutas xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Abdul Keita xx, Fredrik Ulvestad xx, Charisis xx, Yatabare xx, Gradel xx, Leke James xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Appindangoye, Robin Yalçın, Clinton N'Jie, Dia saba, Karol Angielski, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Kubilay Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Jackson Muleka (dk. 12 ve 42), Wout Weghorst (dk. 29) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Erdoğan Yeşilyurt (Sivasspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Vodafone Park, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
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