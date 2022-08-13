Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı - Son Dakika
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Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı

13.08.2022 18:16
Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı

Beşiktaş, Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile anlaşmaya varan Welinton'a transfer için izin vermedi. 33 yaşındaki savunmacı sözleşmesinin son sezonunu siyah-beyazlı takımda tamamlayacak.

Suudi Arabistan'a transferi gündemde olan Beşiktaş'ın deneyimli savunmacı Welinton, siyah-beyazlı kulüpte kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

NTV Spor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcu, El Ittifak'ın yıllık 1,5 milyon euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etmişti ancak takımdan ayrılma isteğini ileten Welinton'a izin çıkmadı. Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin kadroda kalmasına karar verdi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

Beşiktaş, 33 yaşındaki Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine izin vermedi

WELINTON'UN KARNESİ

2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Welinton, kulüpte geçirdiği 2 yılda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti. Welinton bu iki sezonda 71 maça çıkarken, 1 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

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Suudi Arabistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı - Son Dakika
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