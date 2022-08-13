Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı

Suudi Arabistan'a transferi gündemde olan Beşiktaş'ın deneyimli savunmacı Welinton, siyah-beyazlı kulüpte kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE 1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

NTV Spor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcu, El Ittifak'ın yıllık 1,5 milyon euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etmişti ancak takımdan ayrılma isteğini ileten Welinton'a izin çıkmadı. Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin kadroda kalmasına karar verdi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

WELINTON'UN KARNESİ

2021 yılında Beşiktaş'a transfer olan Welinton, kulüpte geçirdiği 2 yılda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti. Welinton bu iki sezonda 71 maça çıkarken, 1 kez rakip ağları sarsmayı başardı.