Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Göztepe Maçına Çıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Göztepe Maçına Çıkıldı

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçında kadroda 2 değişiklik yaptı.

24.11.2024 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda 2 değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları Başakşehir maçının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Hollandalı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Ernest Muçi ve Joao Mario'nun yerine Emirhan Topçu ve sakatlıktan dönen Milot Rashica'ya görev verdi.

Beşiktaş mücadeleye; Mert Günok, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Jonas Svensson, Al Musrati, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Milot Rashica, Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy, 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde de Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alexander Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bahtiyar Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu bekledi.

Ciro Immobile kadroda

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın, Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen İtalyan futbolcu Ciro Immobile tedavisinin tamamlamasıyla birlikte Göztepe karşısında yedek kulübesindeki yerini aldı.

Gedson Fernandes dalya dedi

Beşiktaş'ta Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Göztepe maçıyla birlikte siyah-beyazlı forma ile 100. kez sahaya çıktı. 2022-2023 sezonu başında kadroya katılan Gedson, siyah-beyazlı forma ile oynadığı 99 müsabakada 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki futbolcuya maç öncesi Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Gedson Fernandes, Teknik Direktör, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Göztepe Maçına Çıkıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
13:32 Tottenham, Galatasaray’ın istediği Heung-min Son için kararını verdi Tottenham, Galatasaray'ın istediği Heung-min Son için kararını verdi
13:21 Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık Kanserle mücadele eden Şimal son durumunu anlattı: Yoruldum artık
13:20 AK Parti Yüreğir Kongresi’nde Soykırım Mesajı AK Parti Yüreğir Kongresi'nde Soykırım Mesajı
12:57 İstanbul’da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü İstanbul'da yılın ilk kar yağışı, fırtınadan Kız Kulesi bile zor göründü
12:46 Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor Toplu ulaşımda yeni zorunluluk başlıyor
12:34 NATO’dan Trump hamlesi: Rutte ABD’ye gitti NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
12:29 Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar Madenciler 4 gündür yerin altında: Sonuç alınamazsa açlık grevine başlayacaklar
12:21 Danla Bilic YouTube’u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok Danla Bilic YouTube'u neden bıraktığını açıkladı: Paraya doydum, ilk baştaki enerjim yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 20:14:15. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 2 Değişiklikle Göztepe Maçına Çıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.