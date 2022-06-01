Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı

Beşiktaş Kulübünde hafta sonu yapılan olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı.

Vodafone Park'ta düzenlenen törene Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, seçme ve sicil, disiplin ile denetim kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, seçimde bütün adaylara eşit mesafede durduklarını belirterek, "Bir seçimi daha yüzümüzün akıyla tamamladık. Yeni yönetim camiamıza hayırlı olsun. Yeni yönetimde tanıdığım arkadaşlarım var. Umarım kulübümüze çok faydalı olacaklar. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi tereyağından kıl çeker gibi bize yakışan şekilde tamamladık. Pergelin sabit ayağı olarak kaldık ve bütün adaylar bize eşit mesafede kaldı. Kazananlar da kaybedenler de duruşumuzdan dolayı bize teşekkür etti. Görevde kaldığımız sürece böyle olacağını taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni seçilen kurulları da tebrik eden Yamantürk, "Genç arkadaşların olması beni çok mutlu ediyor. Buralar bize emanettir, nasıl geldiysek günün birinde gideceğiz. Önemli olan güzel izler bırakmak. Görevi bıraktıktan sonra yüzümüzün akıyla maça gelebiliyorsak işimizi ahlaklı bir şekilde yapmışızdır demektir." diye konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ise kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Yeni seçilen disiplin kurulu, denetleme kurulu, sicil kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde Beşiktaş'ın menfaatlerini önde tutan kişiler olarak bizlerle beraber yol yürüyeceklerine hiç şüphem yok. Yeniyiz, enerji doluyuz. Bu benim 5. mazbata alışım, 9. senem. Beşiktaş için çalışacağımıza, Beşiktaş'ı yukarılara taşıyacağımıza, menfaatlerini koruyacağımıza, sportif başarılarla camiamızı mutlu edeceğimize söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Nur Çebi'ye mazbatasını Tevfik Yamantürk ve genel kurul başkanlık divanı vekili Uğur Poyraz takdim ederken, yönetim kurulu üyeleri ise mazbatalarını divan kurulu üyelerinden aldı.

Yönetim kurulunun ardından kurul üyelerine de mazbataları verildi.