Beşiktaş'ta Antrenör Değişimi

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yolları ayırdıklarını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenörlük görevinde bulunan Aziz Akkaya'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Bu arada siyah-beyazlı takım, yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Emre Hacıyakupoğlu ile de yollarını ayırdı.
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