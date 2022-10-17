Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

17.10.2022 13:36
Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş ara vermeden çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular salon idmanları yaparken diğer futbolcular pas ve taktik çalışma sonrası dar alanda çift kale taktik maç yaparak günü noktaladı.

2 gün izin yapacak siyah-beyazlılar çalışmalarına 20 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

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Kaynak: AA

Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika

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