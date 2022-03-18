Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mesaisi tamamlandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mesaisi tamamlandı

18.03.2022 20:33
Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mesaisi tamamlandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularının ardından yapılan stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan taktik maçıyla tamamlandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, sosyal tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay, taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bilgihan Sürmen ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın izlediği, kar yağışı altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna 21 futbolcu dahil etti: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges Nkoudou, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor mesaisi tamamlandı - Son Dakika


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